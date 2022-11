SPÖ fordert leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft

Die Wiener SPÖ steigt in die Debatte um ein Wahlrecht für Ausländer ein.

Heute Samstag findet in Floridsdorf die erste Wiener Konferenz der SPÖ Wien statt. Schwerpunktthema dieser ersten Wiener Konferenz ist „Demokratie, Partizipation und Staatsbürger*innenschaft, zentral ist die Präsentation und der Beschluss der „Wiener Charta der Demokratie“.

Heute tagt die erste #WienerKonferenz – ein neuer moderner und innovativer Ort für ernsthaften politischen Diskurs innerhalb der @SP_Wien. Zentrales Thema dieser ersten Wiener Konferenz eines der Kernthemen der sozialdemokratischen Bewegung: Demokratie. /1 — Michael Ludwig (@BgmLudwig) November 5, 2022

In seinem Eingangsstatement blickte Bürgermeister Michael Ludwig zunächst auf den langen Einsatz der Sozialdemokratie in Sachen Demokratisierung zurück: „Der Kampf um das allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht stand für viele Jahre lang im Zentrum der politischen Aktivitäten der Sozialdemokratie. Heute sei die Demokratie global so umkämpft wie nie zuvor: „Vielerorts befindet sie sich gar auf dem Rückzug – bedroht durch Autokratien, Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien. Gerade in solch schwierigen Zeiten müssen wir uns umso mehr darüber Gedanken machen, wie wir die demokratischen Prozesse neu gestalten können.“ Denn nur eine lebendige Demokratie, so Ludwig, sei in der Lage, „unsere Zukunft positiv zu gestalten".

Die Situation in Österreich sei in diesem Zusammenhang ausbaufähig: Viele Menschen, die hierzulande leben, dürfen nicht wählen. Denn es handelt sich um keine österreichischen Staatsbürger*innen. Es brauche daher Veränderungen, so Ludwig, der festhielt: „Eben weil Wien als Bundesland die gesetzlichen Bestimmungen nicht ändern kann, setzen wir uns gegenüber dem Bund für ein modernes Staatsbürger*innenschaftsrecht ein.“ Hürden durch Gebühren, Einkommensgrenzen und Aufenthaltsdauer sollen verändert werden.

Grundsätzlich hält Ludwig klar fest: "Das Wahlrecht auf Bundes-und Landesebene bzw. für gesetzgebende Körperschaften soll weiterhin an die Staatsbürgerschaft geknüpft sein. Wir wollen noch mehr Demokratie wagen, denn auf diese Weise werden wir den Ansprüchen der Sozialdemokratie gerecht“, so Ludwig abschließend

FPÖ und ÖVP klar dagegen

Als „Provokation der Sonderklasse“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die heute Forderung von Bürgermeister Ludwig nach der Einführung eines Ausländerwahlrechts und schnellen Einbürgerungen. „Während Asylantenbanden Straßenschlachten veranstalten, Frauen vergewaltigen und wir derzeit mit einer Flut von illegalen Sozialmigranten konfrontiert sind, fällt dem Bürgermeister nichts anderes ein, diesen Personen auch noch die österreichische Staatsbürgerschaft zu schenken und sie wählen zu lassen“, kritisiert Nepp.

Die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht müssen weiter an strenge Voraussetzungen gekoppelt bleiben. Daran ändert auch nichts, dass die SPÖ alle paar Monate ihre Forderung nach einer leichtfertigen Vergabe der Staatsbürgerschaft und des Wahlrechts erneuert“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, zur diesmal von der Wiener SPÖ vorgebrachten Forderung, nicht nur einen Staatsbürgerschaftsautomatismus für im Inland geborene Kinder einzuführen, sondern auch die Mindestaufenthaltsdauer in Österreich zu halbieren. „Die Pläne der SPÖ sind unverantwortlich und undurchdacht. Als Volkspartei lehnen wir sie daher in aller Deutlichkeit ab und bekennen uns zu den geltenden Kriterien. Angesichts der dramatisch hohen Asylzahlen hätten lasche Staatsbürgerschaftsregeln verheerende Konsequenzen, indem ein weiterer Pullfaktor geschaffen wird“, so Stocker.