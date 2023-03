SPÖ-Homies suchen Mitglieder für krasse Zukunft

Die SPÖ Kärnten wirbt mit einem eigenwilligen Tweet um neue Mitglieder.

Die etablierten Parteien kämpfen seit Jahren mit einem Mitgliederschwund. Um gerade für junge Wähler wieder attraktiver zu werden, setzt man dabei auch auf neue Wege. Die SPÖ Kärnten wirbt nun mit einem etwas eigenwilligen Tweet um neue Mitglieder.

„Hey, Bist du ready, Kärntens Zukunft krass zu gestalten? Tritt der SPÖ Kärnten bei und sei dabei!“, heißt es im Tweet. „ Zusammen setzen wir uns ein für 'ne gerechte , soziale und nachhaltige Zukunft in der Hood.“

Die SPÖ erinnert dabei an die Errungenschaften der Sozialdemokratie: „Die SPÖ Homies sind schon seit mehr als 130 Jahren am Werk und haben Österreich fresh und demokratisch gemacht. Die SPÖ hat echt viel gedroppt , was heute Standard ist. Also, worauf wartest du noch? Join der SPÖ Squad und let's make some moves!“

In den sozialen Medien kommt der Tweet unterschiedlich an. Einige User finden den Tweet peinlich: „Bitte, um Gottes willen, hörts auf solche Sachen von 50+ jährigen schreiben zu lassen“. Andere loben die SPÖ für ihren Mut, neue Wege zu gehen. So schreibt etwa ein User: „Ihr seid die geilsten“