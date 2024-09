Strolz ist bei den NEOS ausgetreten

Matthias Strolz hat sich am Dienstag nicht nur aus der Parteipolitik zurückgezogen, der Parteigründer hat auch seine Mitgliedschaft bei den NEOS zurückgelegt.

Matthias Strolz hat sich am Dienstag nicht nur aus der Parteipolitik zurückgezogen, der Parteigründer hat auch seine Mitgliedschaft bei den NEOS zurückgelegt. Das bestätigte er "Presse" und "Kleiner Zeitung". Verbunden bleiben will er den NEOS aber in unterschiedlicher Weise und die Partei auch bei der Nationalratswahl wählen.

Strolz hatte sich vor rund einer Woche als künftiger Bildungsminister in Stellung gebracht, gestern dann aber erklärt, er wolle sich aus der Parteipolitik zurückziehen und sich überparteilichen Friedensprojekten widmen. Die NEOS hatten seine Avancen ein Regierungsamt betreffend öffentlich nicht kommentiert