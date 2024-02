Video: Maurer macht sich über die Grünen lustig

Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hat jetzt ein selbstkritisches Video über ihre eigene Partei gedreht.

Sigrid Maurer polarisiert seit jeher im Internet, am bekanntesten ist wohl ihr "Stinkefinger-Foto", das sie nach dem Rauswurf der Grünen aus dem Parlament im Jahr 2017 drehte. Auch diesmal reichen die Bewertungen auf X (Twitter) von "zum Fremdschämen" bis "richtig gut ".

Dieser Spot ist richtig gut. ???? pic.twitter.com/zGZSePzrTB — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) February 7, 2024

Worum geht's? Maurer hat auf TikTok ein Video über grüne Klischees veröffentlich - selbst ironisch zieht sie über "Wokeness" bzw. politische Korrektheit her - und mach sich damit auch über ihre eigene Partei lustig.

Beispiel Szene 1: „Ich bin grüne Politikerin – natürlich esse ich nur Früchte die vom Baum fallen" - findet Maurer – und beißt herzhaft in einen "Berliner Döner". Wir sehen dann eine "Yoga"-Maurer die auf der Playstation bei einem Shooter-Spiel Gegner niedermetzelt, oder eine Bauernmarkt-Maurer beim Billa. Clou am Schluss: "Ich bin grüne Politikerin – natürlich habe ich einen grünen Daumen", sagt Maurer und hält eine bedauernswerte, weil eingegangene, Zimmerpflanze in die Kamera...