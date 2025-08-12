Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Leonore Gewessler Sommergespräche 2025
© APA/ROLAND SCHLAGER

Grünen-Chefin

Vor oe24.TV-Sommergespräch: FPÖ, ÖVP & SPÖ attackieren Gewessler

12.08.25, 11:25
Teilen

Heute ab 21 Uhr stellt sich die neue Grünen-Chefin Leonore Gewessler den Frage von oe24-Chef Niki Fellner in ihrem ersten oe24.TV-"Sommergespräch". Vorab gab es bereits Kritik von FPÖ, ÖVP und SPÖ. 

Als kleinste Parlamentspartei machen die Grünen heuer bei den Sommergesprächen den Anfang. So auch im ORF, der gestern mit dem Format startete. Bei den anderen Parteien sorgten die Aussagen Gewesslers jedenfalls für Kopfschütteln. 

„Wenn Gewessler erklärt, Zuhören sei ein Tunwort, dann erwarten wir auch, dass sie es praktiziert", so etwa ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti in Anspielung auf Gewesslers Ansage, mehr zuhören zu wollen. Ihre Aussagen zeigen jedoch, dass sie die Position der Volkspartei in der Vollzeitdebatte nicht verstanden hat. Denn sonst wüsste sie, was die ÖVP in den letzten Wochen betont hat: Wer Vollzeit arbeiten kann, also gesund ist und keine Betreuungspflichten hat, soll das auch tun“, so der Abgeordnete.

Marchetti
© oe24.TV

Und auch die FPÖ kritisierte das das ORF-"Sommergespräch" von Gewessler. „Das war sogar den Äpfeln auf der Terrasse am Küniglberg offenbar zu viel, die noch während der Sendung freiwillig vom Baum gesprungen sind. Faktum ist: Wir haben es grüner Politik zu ‚verdanken‘, dass Österreich heute so schlecht dasteht", so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Wie von oe24 berichtet, sorgte ein vom Baum gefallener Apfel zwischenzeitlich für Verwirrung

Vor oe24.TV-Sommergespräch: FPÖ, ÖVP & SPÖ attackieren Gewessler
© oe24

Und auch die SPÖ stieß ins gleiche Horn. Gewessler habe ihre Verantwortung für das enorme Budgetdefizit kleingeredet, meint etwa der rote Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. Und: „Die Vorgängerregierung hat die Teuerung durchrauschen lassen und keine Maßnahmen zur Senkung der Preise gesetzt. Gleichzeitig wurden ungedeckte Schecks ausgestellt und ineffiziente Milliarden-Förderungen mit der Gießkanne verteilt."

Klaus Seltenheim
© APA/GEORG HOCHMUTH

Gewessler heute ab 21 Uhr im oe24.TV-Sommergespräch 

Heute ab 21 Uhr kann Gewesslers jedenfalls in der Debatte nachlegen. Auf oe24.TV stellt sich die im Juni frisch gekürte Grünen-Chefin den Fragen von Chefredakteur Niki Fellner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden