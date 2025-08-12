Vor oe24.TV-Sommergespräch: FPÖ, ÖVP & SPÖ attackieren Gewessler

Heute ab 21 Uhr stellt sich die neue Grünen-Chefin Leonore Gewessler den Frage von oe24-Chef Niki Fellner in ihrem ersten oe24.TV-"Sommergespräch". Vorab gab es bereits Kritik von FPÖ, ÖVP und SPÖ.

Als kleinste Parlamentspartei machen die Grünen heuer bei den Sommergesprächen den Anfang. So auch im ORF, der gestern mit dem Format startete. Bei den anderen Parteien sorgten die Aussagen Gewesslers jedenfalls für Kopfschütteln.

„Wenn Gewessler erklärt, Zuhören sei ein Tunwort, dann erwarten wir auch, dass sie es praktiziert", so etwa ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti in Anspielung auf Gewesslers Ansage, mehr zuhören zu wollen. Ihre Aussagen zeigen jedoch, dass sie die Position der Volkspartei in der Vollzeitdebatte nicht verstanden hat. Denn sonst wüsste sie, was die ÖVP in den letzten Wochen betont hat: Wer Vollzeit arbeiten kann, also gesund ist und keine Betreuungspflichten hat, soll das auch tun“, so der Abgeordnete.

© oe24.TV

Und auch die FPÖ kritisierte das das ORF-"Sommergespräch" von Gewessler. „Das war sogar den Äpfeln auf der Terrasse am Küniglberg offenbar zu viel, die noch während der Sendung freiwillig vom Baum gesprungen sind. Faktum ist: Wir haben es grüner Politik zu ‚verdanken‘, dass Österreich heute so schlecht dasteht", so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Wie von oe24 berichtet, sorgte ein vom Baum gefallener Apfel zwischenzeitlich für Verwirrung.

© oe24

Und auch die SPÖ stieß ins gleiche Horn. Gewessler habe ihre Verantwortung für das enorme Budgetdefizit kleingeredet, meint etwa der rote Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. Und: „Die Vorgängerregierung hat die Teuerung durchrauschen lassen und keine Maßnahmen zur Senkung der Preise gesetzt. Gleichzeitig wurden ungedeckte Schecks ausgestellt und ineffiziente Milliarden-Förderungen mit der Gießkanne verteilt."

© APA/GEORG HOCHMUTH

Gewessler heute ab 21 Uhr im oe24.TV-Sommergespräch

Heute ab 21 Uhr kann Gewesslers jedenfalls in der Debatte nachlegen. Auf oe24.TV stellt sich die im Juni frisch gekürte Grünen-Chefin den Fragen von Chefredakteur Niki Fellner.