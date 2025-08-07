Wilder Streit zwischen ÖVP und FPÖ: Welche Partei ist fauler?

Nachdem die ÖVP die FPÖ als "Faulste Partei Österreichs" tituliert hatte, schießen die Blauen jetzt zurück.

„Wie faul muss man eigentlich sein, um eine nur sechs Minuten lange Pressekonferenz abzuhalten, die an Belanglosigkeit nicht zu überbieten ist?", schoss FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker scharf in Richtung ÖVP. Was war passiert? Hafeneckers ÖVP-Gegenüber Nico Marchetti hatte am Donnerstag eine eigene Pressekonferenz mit dem Titel "FPÖ: Faulste Partei Österreichs" angesetzt. Vorwurf aus der schwarz-türkisen Parteizentrale: Die FPÖ kopiere lediglich parlamentarische Anfragen und schicke diese im Kreis. Auch bei Aussendungen werde der gleiche Text ausgeschickt, nur der Name werde geändert.

Ablenkung vom Brandstetter-Prozess?

Das lässt sich Hafenecker nicht bieten. Der eigentliche Grund für den verunglückten und mit Tonproblemen gespickten Kurz-Auftritt des ÖVP-Mannes sei Ablenkung gewesen: Hafenecker: „Heute steht mit Wolfgang Brandstetter ein ehemaliger ÖVP-Minister vor Gericht, einem weiteren prominenten ÖVP-Mann wird – wie kurz nach der Pressekonferenz bekannt wurde – voraussichtlich im Herbst der Prozess gemacht. Und so nebenbei wird die ÖVP von einer Staatsaffäre im Außenministerium gebeutelt. Dazu hätten sich die Österreicher Antworten erwartet. Dazu kam bei dieser ‚Sommerloch-Pressekonferenz‘ aber kein einziges Wort.“

Ein Kunststück habe Marchetti allerdings schon zustande gebracht, so der FPÖ-General: „Er hat es wirklich geschafft, den vorwöchigen Auftritt von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim zeitlich noch zu unterbieten. Nach sechs Minuten war Schluss."