ÖVP schießt gegen FPÖ: "Die faulste Partei Österreichs!"

Die ÖVP schießt gegen die FPÖ. Laut der Volkspartei sind die Blauen die "faulste Partei Österreichs."

Die ÖVP feuert Giftpfeile gegen die FPÖ. Nico Marchetti erklärt: "Es wird in der Politik viel benotet und bewertet, daher gilt es auch, Bilanz zu ziehen über die größte Oppositionspartei.

"Die FPÖ drückt sich vor der Verantwortung der größten Oppositionspartei. Das Bild ist verheerend", so der Generalsekretär.

"Keine saubere Oppositionsarbeit"

"Vor allem, dass Anfragen und Presseaussendungen einfach kopiert werden, das ist keine saubere Oppositionsarbeit", heißt es von der ÖVP.

Marchetti führt weiter aus: "Es gibt zahlreiche Themengebiete und Dinge, wo man an Schrauben drehen muss - aber wir hören einfach nichts von der FPÖ. Sie haben sich vor der Regierungsverantwortung gedrückt, das wollte Herbert Kickl nicht. Jetzt drücken sie sich aber auch vor der Oppositionsverantwortung."

"Der Wahlkampf ist vorbei, es geht jetzt darum, dass es Österreich gut geht", so Marchetti.