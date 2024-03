Peinliche Fotopanne: Mikl-Leitner zeigt sich mit Rad - ohne Pedale

Niederösterreichs Landeshauptfrau wollte sich bei einem Foto-Termin ganz sportlich zeigen. Dort kam es zur peinlichen Panne: Mikl-Leitner steht neben einem Fahrrad, dieses hat jedoch gar keine Pedale.

Im Wienerwald startete am 1. März die Mountainbike-Saison - mit dabei auch die Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Für das Foto ist sogar extra in ein sportliches Gewand gehüpft, um das Gefühl zu vermitteln, die Landeshauptfrau sei aktiv und sportlich. Umso witziger ist die Tatsache, dass das Rad mit dem Mikl-Leitner posiert gar keine Pedale hat. Das Netz lacht jetzt über den Fauxpas.

© Wienerwald Tourismus/Sonja Pohl ×

Unter anderem wird jetzt auch spekuliert, ob das Rad überhaupt einen Sattel hat. Falls Mikl-Leitner dann doch mit dem Rad fahren möchte, hat die Landeshauptfrau leider Pech gehabt - auch das zweite Rad auf dem Foto hat wahrscheinlich weder Sattel noch Pedale. Klar ist also, dass die Räder in einem Fahrzeug zum Foto-Ort transportiert wurden, das sieht man an den sehr sauberen Rädern.

Landeshauptfrau reagiert auf Panne

Immerhin: Die Landeshauptfrau hat Sinn für Humor, sie selbst hat jetzt auf ihrem Instagram-Account ein Foto auf dem sie zeigt, wo die Pedale für das Rad verschwunden sind - sie liegen in einem Osterkörbchen.