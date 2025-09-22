Die NYC–Mission von Stocker & Meinl–Reisinger

Van der Bellen, Stocker und Meinl-Reisinger kämpfen um Sitz im UNO-Sicherheitsrat.

Am Montagabend trafen die drei österreichischen Spitzenpolitiker in New York in einem Restaurant im Village erstmals alle drei gemeinsam aufeinander. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Christian Stocker und Beate Meinl–Reisinger versuchen in New York gerade einen Spießroutenlauf bei der 80. UNO–Generalversammlung.

© BKA/Christopher Dunker

Sie kämpfen um einen Sitz im prestigeträchtigen – aber durch Russland de facto lahmgelegten – UNO–Sicherheitsrat. Österreichs Konkurrenz? Deutschland.

Daher treffen die drei Österreicher auch ziemlich viele Politiker kleiner Staaten – etwa der Karibik – um diese zu überzeugen.

Für den ÖVP–Kanzler ist die New York Reise eine Premiere. Und der erste Ausflug auf dem wirklichen internationalen Parkett.

© BKA/Christopher Dunker

Die Polizeipräsenz in Manhattan ist – es sind Staats– und Regierungschefs aus der ganzen Welt bei der UNO–Woche – ist bereits vor der Ankunft von US–Präsident Donald Trump beträchtlich. Dieser wird Montagabend in New York erwartet. Bereits den gesamten Sonntagabend kreisten Hubschrauber über Midtown Manhattan. (Isabelle Daniel aus New York)