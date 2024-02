Video: FPÖ deutet "Enthüllung" über Kickl an

Bereits seit Wochen kolportieren Blaue hinter den Kulissen, dass die ÖVP "eine Bombe gegen Herbert Kickl" plane. Jetzt haben sie ein eigenes Video gedreht, dass vor der ÖVP und deren angeblichen "Spaltungs"-Versuchen warnt

Es ist ein Video, das ehr Fragen als Antworten liefert. Die Rede ist von den Blauen, die sich in einem kurzen Film über die ÖVP alterieren. Die „ÖVP hat Angst und spielt auf Zeit“, meint darin die FPÖ in Anspielung auf die doch wieder abgesagten Neuwahl-Pläne der Türkisen.

FPÖ warnt plötzlich vor Umfragen mit anderen FP-Kandidaten als Kickl

Den Wahltermin erklärt die Partei von Herbert Kickl damit, dass die ÖVP „Zeit braucht“ – angeblich um einen „Keil in die FPÖ zu treiben“. Kickl und die Seinen befürchten offenbar Umfragen in denen ein anderer FPÖ-Spitzenkandidat mit besseren Werten ausgewiesen werden könnte. Ob sie damit Umfragen meinen, die etwa Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek oder Oberösterreichs Manfred Haimbuchner oder gar mit Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer einen, enthüllt die FPÖ nicht.

FPÖ berichtet inoffiziell von vermeintlicher "Bombe" gegen Kickl

Und, die Blauen sagen in diesem Video das, was sie inoffiziell seit Wochen erzählen: Dass die ÖVP angeblich „Zeit braucht, um die FPÖ zu diskreditieren“.Im kleinen Kreis deuteten Blauen gar an, dass die ÖVP versuche "Ermittlungen gegen die FPÖ" zu starten und eine "Bombe im Wahlkampf platzen" lassen wolle. Wie sie darauf kommen, beantworten sie nicht. Nur, dass sie angeblich eine "Schlammschlacht gegen Kickl" befürchten würden. Oder fürchtet die FPÖ wirklich Enthüllungen?