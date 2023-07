Andreas Babler entwickelt sich zum Umfrage-Phänomen. Er macht in seinen Interviews eine Kamikaze-Ansage nach der anderen – doch er legt in den Umfragen zu, statt (was logisch wäre) abzustürzen.

Der Grund: Die Tempo 100-, Cannabis- und Ich-liebe-alle-Klimakleber-Ansagen sind aus Bablers Sicht keine „Fehler“ – sondern eine wohl durchdachte „Strategie“. Waren die ersten Interview-Amokläufe Bablers – seine Marxismus-Sager, seine Vermögenssteuer-Ansage, das Privatjet-Verbot – noch dazu..