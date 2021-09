Raab bei UN-Afghanistan-Konferenz

Die Geberkonferenz soll die humanitären Hilfen für das Krisenland erhöhen.

Wien/Genf. Vor Ort in Genf als auch virtuell findet heute die UN-Geberkonferenz statt. Mit dabei sind neben UNO-Generalsekretär Antonio Guterres Regierungsmitglieder aus der ganzen Welt. Österreich wird von Frauenministerin Susanne Raab virtuell vertreten.



Ziel. Bei der Hilfskonferenz sollen die humanitären Mittel für Afghanistan erhöht werden. „Wir kommen mit einem Ziel zusammen: der Bevölkerung in Afghanistan so schnell wie möglich weitere Hilfe zukommen zu lassen“, so Raab vorab.



Hilfspaket. Die heimische Regierung hat bereits ein Soforthilfepaket von 18 Millionen Euro für die Bekämpfung der humanitären Krise beschlossen. Damit will man Fluchtbewegungen verhindern.