Rauch scheitert mit Rauchverbot an ÖVP

Andere Länder stellen scharf, Österreich nicht

Wien. In Großbritannien wird gerade ein sehr strenges Rauch-Gesetz diskutiert – Bürger, die aktuell 15 Jahre oder jünger sind, sollen nie in ihrem Leben legal Tabak konsumieren dürfen. Ganz so streng will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nicht sein. Aber er tritt auf der Stelle mit seinen Rauchverbot-Plänen, heißt es aus dem Ministerium zu oe24: "Ein Entwurf wurde dem Koalitionspartner vor mehr als einem Jahr übermittelt, er umfasst auch ein Rauchverbot auf Spielplätzen."

Länder regeln Nikotin-Beutel verschieden

Frust. Der Minister möchte auch Nikotinpouches strenger regeln, die besonders bei Jugendlichen weit verbreitet seien. Sie sollen erst ab 18 Jahren freigegeben werden, Werbung streng beschränkt werden.

Nikotinbeutel sind derzeit in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark in den Landesjugendschutzgesetzen geregelt (Verbot der Abgabe an unter 18-Jährige). Laut ÖVP soll das Ländersache bleiben. Auch sonst heißt es, was das Rauchen angeht, zu oe24: "Wir haben bereits ein gutes Gesetz."