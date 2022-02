Regierung kündigt neue Öffnungsschritte an

Die stabile und berechenbare Situation in den Spitälern ermögliche es, ab 12. Februar 2022 die bereits angekündigten sowie weitere Öffnungsschritte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens vorzunehmen.

Österreich befindet sich im Moment am Höhepunkt der Omikron-Welle. "Trotz der hohen Zahl an Neuinfektionen ist die Lage auf den Intensivstationen in unseren Spitälern im Vergleich zu vorherigen Wellen aber überschaubar", schreibt das Bundeskanzleramt in einer Aussendung. Diese Entwicklung verläuft entlang der Vorhersagen des Corona-Prognosekonsortiums und der Einschätzung der „Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO). Die stabile und berechenbare Situation in den Spitälern ermöglicht es, ab 12. Februar 2022 die bereits angekündigten sowie weitere Öffnungsschritte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens vorzunehmen. Konkret bedeutet das:

Öffnungsschritte ab 12.02.2022

Allgemeiner Handel: 2G entfällt, nur noch FFP2-Pflicht,

Gleiches gilt für Museen, Kunsthallen, Bibliotheken etc. (2G entfällt, nur noch FFP2-Pflicht)

NEU: 3G und FFP2-Maske bei körpernahen Dienstleistungen (2G entfällt),

NEU: Wegfall der Personenobergrenzen bei Veranstaltungen (2G bleibt)

- FFP2-Pflicht indoor und outdoor bleibt,

- Nachtgastronomie weiterhin nicht möglich,

- Sperrstunde bleibt bei 24 Uhr,

-Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze über 50 Personen sind nur erlaubt, wenn es ein Konsumationsverbot gibt dh. die FFP2-Maske durchgehend getragen wird.