Regierung stellt Impfplan für Österreich vor

Am 27. Dezember starten die Corona-Impfungen in Österreich.

Noch in dieser Woche werden 9.750 Impfstoffdosen der Firmen Biontech und Pfizer in Österreich angeliefert. Das reicht für 4.875 Impfungen. Mit der Impfkampagne wird am 27.12. begonnen. Der Fokus liegt anfänglich auf Pflege-und Altersheime in ganz Österreich.

Bis Ende März sollen insgesamt eine Million Impfdosen in Österreich eingetroffen sein. Damit würden dann in weiterer Folge eine halbe Million Österreicher geimpft sein. Das sind gerade einmal 6 Prozent der österreichischen Bevölkerung. Der Fokus liegt bis dahin auf Risikogruppen.