Bezahlkarte: Welche Asylwerber noch Cash erhalten - und wie viel

Rund 50 % der Asylwerber erhalten nicht Kost und Logis sondern Bargeld, mit denen sie Essen und Unterkunft bezahlen müssen. Bei einer 4-Köpfigen Familie können das bis zu 1.140 Euro im Monat sein.

Sach- statt Geldleistung? Der Bund hat das Prinzip für die von ihm betreuten 2.600 Asylwerber umgesetzt sie erhalten Kost und Logis – und nur 1,30 Euro Taschengeld am Tag, auch hier prüft Karner die Einführung einer eine Karte. OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer hat durchgesetzt, dass auch Länder statt Cash Karten ausgeben könnten – am Freitag lobte er Karner ausdrücklich dafür.



Derzeit zahlen die meisten Länder – auch OÖ – Verpflegungs- und Unterkunftsgeld (s. unten) bar aus – das betrifft rund 50 % der Asylwerber, sie sind in Kleinunterkünften untergebracht. Alle anderen erhalten Kost und Logis sowie nur Taschengeld in Höhe von 40 Euro/Monat. In Vorarlberg gibt es nur Überweisungen. In Wien erhalten alle Asylwerber Kost und Logis - das Taschengeld wird zu 95 % überwiesen.



Tirol hat Karte. Als einziges Land hat Tirol eine Debit-Karte eingeführt – allerdings sind mit dieser Barabhebungen möglich

Und das steht den Asylwerbern zu:

TASCHENGELD: 1,30 € pro Tag = 40 €/Monat

NUR BEI INDIVIDUELLER

UNTERBRINGUNG:

FÜR UNTERKUNFT: 165 Euro pro Person bzw. bis zu 330 Euro pro Familie und Monat.

VERPFLEGUNG: 260€ für jeden Erwachsenen und 145 Euro für jedes Kind – pro Monat.

Familie kann bis zu 1.140 Euro bekommen - inkl. Miete.

