CO2-Steuer: Pendler zahlen ab 2024 um 50 Euro mehr

Die CO2-Steuer wird 2024 um den vollen Betrag angehoben - das wird am Freitag bekanntgegeben.

Amtlich. Das Finanzministerium gab sich zugeknöpft – am Freitag gegen 9 Uhr wird es aber amtlich sein: Die CO2-Bepreisung steigt 2024 von 32,5 auf 45 Euro pro Tonne ausgestoßenes Kohlendioxid. Fand Finanzminister Magnus Brunner noch vor einem Jahr hohe Energiepreise vor und damit einen Grund, die CO2-Steuer nur um die Hälfte des geplanten Wertes anzuheben – so ist die Situation heuer anders: Von Sprit über Strom bis zum Gas ist alles billiger als 2022 – der „CO2-Hammer“ kann also zuschlagen. Das wird Brunner am Freitag gesetzeskonform verkünden.

Das ist der „Hammer“: Ab 1. Jänner 2024 steigt deshalb der Diesel-Preis laut ÖAMTC inklusive Mehrwertsteuer um 3,7 Cent, Benzin wird um 3,4 Cent teurer. Damit ist der Liter Diesel durch die CO2-Steuer insgesamt mit 13,5 Cent belastet – Benzin um 12,3 Cent. 2025 kommt die nächste Anhebung um 3 Cent – das alles wird durch den Klimabonus abgegolten.

Finanzminister Brunner und Umweltministerin Gewessler. © APA/ROLAND SCHLAGER ×

50 Euro mehr. Durch die Anhebung 2024 werden laut ÖAMTC Durchschnittspendler (20.000 km p.a.) mit 48,84 Euro im Jahr belastet.

NÖ abgeblitzt. Damit ist nicht nur der Wunsch der Oppositionsparteien SPÖ und FPÖ, sondern auch der der nö. ÖVP-geführten Landesregierung ungehört verhallt.