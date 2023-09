FPÖ-Nein für türkis-grünen Miet-Deckel

Die Regierung braucht für ihren Mietpreisdeckel Stimmen von SPÖ oder FPÖ, die Blauen wollen nicht.

Deckel. Die Freiheitlichen legen sich nun darauf fest, den Mietpreisdeckel der Koalition nicht zu unterstützen. Die ÖVP habe kein ehrliches Interesse, wirklich Wohnpolitik für die Menschen zu gestalten, meinte Bautensprecher Philipp Schrangl am Dienstag in einer Aussendung. Der Entwurf sei "indiskutabel, ein Anschlag auf den sozialen Wohnbau und ein Geschenk an Immobilienspekulanten". „Es wird mit Sicherheit keine Verfassungsmehrheit für wohnpolitische Placebos mit Stimmen der FPÖ geben“, stellte Schrangl klar.

5%-Deckel bei Miet-Anstiegen pro Jahr

Paket. Der Entwurf, den die Koalition nach der Kanzler-Ansage im oe24.TV-Sommergespräch präsentierte, sieht unter anderem vor, dass die Mieten in Altbau-Richtwertmieten sowie geförderten Miet-und Genossenschaftswohnungen in den kommenden Jahren nicht mehr als fünf Prozent pro Jahr steigen dürfen. Die Inflationsanpassungen und Erhöhungen sollen auch nur mehr ein Mal pro Jahr erlaubt sein.

Türkis-Grün braucht SPÖ oder FPÖ für Verfassungsmehrheit

Zustimmung. Ein größerer Teil des Pakets liegt im Verfassungsrang, damit bräuchte die Regierung entweder Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Mit dem blauen Nein blieben dafür nur mehr die Roten übrig.Dort hält man sich bisher noch bedeckt, die bisherigen Eckpunkte des Pakets lehnte man zuletzt bei der Teuerungs-Sondersitzung im Nationalrat als "Schmähdeckel" ab. Im Notfall hat die ÖVP jedoch nicht ausgeschlossen, es auch über einfachgesetzliche Regelungen zu versuchen.