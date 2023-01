Gewessler: Klimaticket-Party um 20.000 Euro

Eine Anfrage der Neos ans Klima-Ressort bringt nun die Kosten ans Licht.

Wien. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, so eine alte Binsenweisheit. Ob aber das einjährige Jubiläum eines Regierungsprojekts, dem Klimaticket, eine Feier auf Steuergeld-Kosten wert ist, kritisiert Neos-Abgeordneter Yannick Shetty in einer Anfrage an das Klima-Ressort.

20.000 Euro. Für eine solche Feier gab das Ministerium von Leonore Gewessler knapp 20.000 Euro aus. Über 4.000 Euro davon gingen dabei alleine für feines Catering drauf. Eingeladen wurde „die verkehrspolitisch-interessierte Öffenltichkeit, insbesondere Klimaticket-Inhaber“.

Nutzen. Laut Gewessler-Ressort bestand der Nutzen des Events in einem „Austausch über menschen- und klimagerechtes Mobilitätssystem“. Die Kosten standen dabei wohl eher im Hintergrund.