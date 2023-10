Hamas-Terror: Nehammer beruft Krisenkabinett ein

Am Freitag um 9 Uhr wird im Bundeskanzleramt die aktuelle Krise nach dem Terror der Hamas gegen Israel beraten.

Mehr als 1.400 Israelis starben durch die Hand von Hamas-Mördern, fast 200 wurden in den Gaza-Streifen entführt. Seitdem demonstrieren Tausende Palästinenser-Anhänger in ganz Europa und auch in Österreich.

© Fuhrich ×

Tausende Palästinenser-Fans auf den Straßen.

Nachdem die Regierung am Mittwoch die Terrorwarnstufe angehoben hat, folgte am Freitag der nächste Schritt: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) trommelt im Kanzleramt das Krisenkabinett zusammen. Neben dem Kanzler, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gehören ihm auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Mit dabei werden auch die Chefs der Geheimdienste sein, allen voran Staatsschutz-Chef Omar Haijawi-Pirchner.