Karner-Vorstoß: Diese Orte werden bereits videoüberwacht

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will die Videoüberwachung in Österreich ausweiten.

Künftig soll an einer dreistelligen Zahl von Plätzen Videoüberwachung zum Einsatz kommen, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Aktuell sind die Möglichkeiten zwar noch begrenzt, aber Kameras sind immerhin bereits an rund 20 Orten installiert.

Videoüberwacht werden aktuell Orte und Plätze in allen Bundesländern mit Ausnahme von Vorarlberg und dem Burgenland, heißt es aus dem Innenministerium auf oe24-Anfrage.

Diese Orte werden bereits überwacht:

Wien: Praterstern, Karlsplatz, Reumannplatz/Favoritenstraße, Keplerplatz/Favoritenstraße

Innsbruck (Tirol): Bahnhofsvorplatz, Bogenmeile, Rapoldipark, Sillpark

Graz (Steiermark): Jakominiplatz

Salzburg: Südtirolerplatz, Rudolfskai

Linz (OÖ): Altstadt, Hinsenkampplatz

Ried im Innkreis (OÖ)

Wels (OÖ)

Steyr (OÖ)

Flughafen Wien-Schwechat (NÖ)

Wiener Neustadt (NÖ)

Klagenfurt (Kärnten): Herrengasse, Pfarrplatz, Heiligengeistplatz

Villach (Kärnten): Lederergasse

Wenig überraschend sind es vor allem Kriminalitäts-Hotspots wie der Reumann- oder Keplerplatz in Wien, die überwacht werden. Aber auch am Flughafen Wien-Schwechat werden etwa Kameras eingesetzt. Videoüberwachung kommt seit rund 20 Jahren bei der Polizei zum Einsatz. In der Vergangenheit wurden etwa auch bereits der Schwedenplatz oder der Parkplatz der SCS Vösendorf (Autodiebstähle) überwacht.