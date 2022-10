Nehammer und Gewessler mit Privat-Jet der Queen zu den Scheichs

Während die Austro-Delegation in einer Linienmaschine in die Vereinigten Arabischen Emirate flog, stiegen Kanzler Nehammer und Ministerin Gewessler in den royalen Luxus-Jet von Queen Elizabeth.

Abu Dhabi. Bundeskanzler Karl Nehammer und Umweltministerin Leonore Gewessler jetteten mit Privatjet in die Arabischen Emirate (ÖSTERREICH berichtete). Die Maschine hob am Nationalfeiertag um 17.13 Uhr vom VIP-Terminal in Wien-Schwechat ab. Die Begründung für diese Luxus-Reise: der dichte Terminkalender. Nobel, nobel: Auch die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth flog oft mit der Embraer zu wichtigen Terminen.