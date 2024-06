Paukenschlag: Gewessler will Renaturierungsgesetz zustimmen

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte diese an, dem EU-Renaturierungsgesetz zustimmen wollen.

„Wenn es eine Abstimmung gibt, kann sich der belgische Vorsitz auf mein 'Ja' und damit auf das österreichische 'Ja' verlassen“, kündigte Umweltministerin Leonore Gewessler am Sonntag in einer eilig einberufenen Pressekonferenz an. Damit stellt sie sich gegen die ÖVP, die ja bekanntlich gegen die geplante EU-Verordnung ist. Jetzt droht ein heftiger Koalitions-Krach.

