Umfrage: SPÖ klar voran, FPÖ holt ÖVP schon wieder ein

Mangelnder Kanzlerbonus für Nehammer sorgt für eine bequeme SPÖ-Mehrheit - wenn heute eine Neuwahl wäre.

Keine Frage: Hätten wir an diesem Sonntag eine Nationalratswahl, die Regierung würde hinweggefegt und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner könnte einen respektablen – wenn auch nicht überwältigenden – Wahlsieg einfahren. Das zeigt die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Online-Befragte vom 9. bis 17. August 2022, Schwankung ±2,24 %).

Welche Partei würden Sie wählen?



SPÖ Nummer ist die klare Nummer1

Aktuell kommt die SPÖ auf 30 %. Das ist zwar ein Prozentpunkt weniger als noch vor einer Woche, doch damit hätten die Roten neun Prozentpunkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Und das seit Mitte Februar.

Doch wer wird zweitstärkste Partei? Hier liegen die Kanzlerpartei ÖVP und die FPÖ bei jeweils 21 % nun wieder gleichauf auf Platz 2.

Das kurze türkise Zwischenhoch ist zu Ende, ak­tuell verliert die Partei von Kanzler Karl Nehammer zwei Punkte und droht wieder auf den 3. Platz abzurutschen. In den Rohdaten (also bei den deklarierten Wählern) kommt die ÖVP überhaupt nur noch auf 12 %!

Das Problem der ÖVP ist der mangelnde Amtsbonus für Nehammer. In der aktuellen Kanzlerfrage liegt der Amtsinhaber bereits drei Punkte hinter Rendi-Wagner.

Wen würden Sie zum Kanzler wählen?



Und nur noch 19 % sind mit der amtierenden Regierung zufrieden. 55 % sind mit Türkis-Grün mittlerweile unzufrieden.

Grüne nur Fünfte. Das spüren auch die Grünen. Sie kommen aktuell nur auf 9 %, die Neos legen dafür mit 13 % einen Höhenflug hin.

Ampel hat Mehrheit. Übrigens könnte Rendi mit einer Austro-Ampel aus SPÖ, Neos und Grünen regieren – diese Konstellation hätte derzeit satte 98 Mandate.