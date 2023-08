Vor allem der Süden Österreichs ist von den heftigen Regenfällen betroffen. Jetzt handelt die Bundesregierung und stellt Mittel aus dem Katastrophenfonds bereit.

Die aktuelle Unwettersituation mit den anhaltenden starken Regenschauern treffen vor allem Kärnten und die Steiermark. Neben dem Assistenzeinsatzes des Bundesheeres will die Regierung jetzt auch noch finanzielle Mittel aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung stellen.

„Die Menschen in den betroffenen Regionen können sich auf uns verlassen. Wir stellen die Mittel aus dem Katastrophenfonds bereit, um so rasch wie möglich und so gut wie möglich zu helfen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dafür ist der Katastrophenfonds da.", so Bundeskanzler Karl Nehammer.

"Danke an alle Einsatzkräfte und Freiwillige"

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zeigt sich dankbar für den unermüdlichen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Co.: „Danke an alle Einsatzkräfte und Freiwillige, die bei den Unwettern im Einsatz sind. In Ausnahmesituationen wie diesen zeigt sich das Engagement und der große Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es ist auch bestehenden Schutz- und Retentionsmaßnahmen zu verdanken, dass weitere größere Katastrophen verhindert werden konnten. Dennoch bleibt die Lage in bestimmten Landesteilen weiterhin angespannt."