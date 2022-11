Was uns die Strompreisbremse bringt

Ab heute bremst die Regierung die drastisch gestiegenen Preise für Strom.

Wien. Türkis-Grün steigt auf die Bremse: Mit Dezember tritt die lang ersehnte Strompreisbremse endlich in Kraft. Vorab präsentierten Finanzminister Magnus Brunner und Energieministerin Leonore Gewessler am Mittwoch die letzten Details ihres Prestigeprojekts.

Deckel. Konkret werden 80 % des durchschnittlichen Haushaltsverbrauchs, 2.900 Kilowattstunden pro Jahr (kWh), mit einem Preis von 10 Cent pro kWh gedeckelt. Maximal übernimmt der Staat allerdings nur 30 Cent der Kosten – wer also mehr als 40 Cent bezahlt, muss alles dar­über selber zahlen. Ebenso muss man bei allem über das Kontingent hinaus selbst ins Börserl greifen, so will man auch mit dem Billig-Strom weiter zum Energiesparen animieren.

350 kWh zusätzlich bei mehr als drei Personen

Zusatzkontingent. Für Mehrpersonen-Haushalte, wie Familien, bei denen der durchschnittliche Verbrauch höher ist, gibt es ­zusätzlichen billigeren Strom: Bei mehr als drei Personen in einem Haushalt gibt es pro Kopf weitere 350 kWh pro Jahr.

Entlastung. Eine vierköpfige Familie erhält somit insgesamt 3.250 Kilowattstunden Strom zum vergünstigten Preis. Das entspricht laut Finanzministerium einer zusätzlichen Entlastung von über 100 Euro pro Person und Jahr, die Strompreisbremse selbst soll den Haushalten im Schnitt 500 Euro jährlich bringen.

Netzzuschuss. Sozial Bedürftige, darunter fallen aktuell alle Rundfunk-Gebühren-Befreite, erhalten eine weitere Entlastung: Für sie gibt es einen Netzkostenzuschuss von bis zu 200 Euro im Jahr.

Preis wird direkt von der Rechnung abgezogen

Ablauf. Die Preisdifferenz soll direkt von jeder Teilrechnung abgezogen werden. Für die Zusatzkontingente hingegen läuft aktuell noch die konkrete Ausarbeitung, sie soll aber zumindest noch im Frühjahr bei den Haushalten ankommen.