Svazek stößt in Lignano auf neue Landesregierung an

Salzburgs FPÖ-Chefin hat Grund zum Feiern: Am Freitagvormittag stellte die künftige Landeshauptmann-Stellvertreterin zusammen mit Landeshauptmann Haslauer die neue schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg vor. Ihren Erfolg genießt sie bei einem Abstecher nach Lignano.

Party-Hotspot. Am Pfingstwochenende werden bis zu 90.000 Urlauber in Lignano Sabbiadoro an der italienischen Adria-Küste erwartet, 20.000 davon aus Österreich – darunter ist auch die künftige Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek. Sie feiert offenbar mit ihrem Klubdirektor Dom Kamper die neue Landesregierung am Meer, wie ein Foto in der Instagram-Story Kampers verrät, auf dem sie link im Bild zu sehen ist.

Lignano rechnet am Pfingstwochenende mit einem größeren Zustrom ausländischer Urlauber als im vergangenen Jahr. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sind ausgebucht. Die Kleinstadt an der nördlichen Adria zählt wegen ihres langen Sandstrands zu den beliebtesten Badeorten Italiens.

Viel Zeit für Urlaub dürfte die Salzburger FPÖ-Chefin aber nicht haben, denn bereits am 14. Juni wird die schwarz-blaue Salzburger Landesregierung angelobt. Dann wird die neue Landeshauptmann-Stellvertreterin die Ressorts Natur- und Umweltschutz, Gewerbe, Elementarbildung und Kinderbetreuung, Jagd und Fischerei, Jugend, Familie, Integration und Generationen übernehmen.