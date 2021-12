Schallenberg noch "als Kanzler" bei Bidens Demokratiegipfel

Österreichischer Beitrag musste nämlich schon am Freitag nach Washington.

Washington/Wien. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wird diese Woche noch ein letztes Mal als Bundeskanzler zu sehen sein, und zwar im Rahmen des Demokratiegipfels von US-Präsident Joe Biden. Das Kanzleramt hat den österreichischen Redebeitrag zum am Donnerstag stattfindenden Videogipfel nämlich bereits in der Vorwoche aufgezeichnet, weil er bis zum 3. Dezember nach Washington zu übermitteln war, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage.

Schallenberg hatte sein Amt am gestrigen Nikolaustag an Karl Nehammer (ÖVP) übergeben und ist nun wieder Außenminister. Das Weiße Haus organisiert am Donnerstag und Freitag einen globalen "Summit for Democracy" (Gipfel für Demokratie), zu dem Staats- und Regierungschefs von mehr als 100 Staaten geladen sind. Innerhalb der Europäischen Union hat einzig der ungarische Regierungschef Viktor Orban keine Einladung erhalten. Ihm werden massive Angriffe auf Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Demokratie vorgeworfen.