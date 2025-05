Schellhorn empfing Geschwister von Hamas-Geiseln

Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat am Montag die Geschwister der beiden Hamas-Geiseln Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal im Außenministerium in Wien empfangen.

Die beiden jungen Männer, die sich seit mittlerweile 600 Tagen in der Gewalt der Terrororganisation befinden, verbrachten mit dem mittlerweile freigelassenen österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger Tal Shoham die Geiselhaft in den Händen der Hamas. Ziel sei die Freilassung der Geiseln, so Schellhorn.

"Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal und zahlreiche weitere Geiseln befinden sich noch immer in der Gewalt der Hamas. Ein dauerhafter Frieden wird erst möglich sein, wenn sie unversehrt zu ihren Familien zurückkehren können. Ich appelliere an alle Beteiligten, die Gespräche wiederaufzunehmen," betonte der Staatssekretär laut Mitteilung des Außenministeriums. Österreich werde daher alle Bemühungen unterstützen, "die zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung des Leids beitragen", sagte Schellhorn in der Aussendung weiter.

Im Beisein von Schellhorn und des israelischen Botschafters David Roet hielten die vier Geschwister - es handelte sich jeweils um einen Bruder und eine Schwester der beiden Geiseln - Tafeln mit Bildern von Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal in die Kameras der anwesenden Fotografen. Auf beigefügten Texten forderten sie zur Freilassung ihrer Geschwister aus der Hamas-Geiselhaft auf.

Österreich setzt sich seit dem 7. Oktober 2023 auf allen Ebenen intensiv für die Freilassung aller Geiseln ein. Am 22. Februar 2025 wurde Tal Shoham nach 505 Tagen von der Hamas freigelassen.