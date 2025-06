Schengen: Österreich bei Grenzkontrollen ganz weit oben

Am 14. Juni jährt sich die Unterzeichnung des Schengener Abkommens zum 40. Mal.

Grenzkontrollen sind in dem eigentlich grenzkontrollfreien Schengenraum mittlerweile zur Normalität geworden. Wie der wissenschaftliche Dienst des Europaparlaments dokumentiert, steht Österreich bei der Dauer der temporären Grenzkontrollen, die eigentlich die Ausnahme sein sollten, ganz oben: Mit 3.556 Tagen liegt die Alpenrepublik nur knapp hinter Deutschland (3.587) an zweiter Stelle.

Flüchtlingskrise 2015 änderte alles

Vor Beginn der Flüchtlingskrise im September 2015 waren Grenzkontrollen im Schengenraum auf kurz dauernde Anlässe beschränkt, etwa politische Gipfeltreffen oder Sportereignisse. Seit 2015 haben aber immer durchgehend bis heute mindestens sechs Schengen-Länder Grenzkontrollen an EU-Binnengrenzen durchgeführt. 2015 führten Deutschland, Österreich, Frankreich, Norwegen, Schweden und Dänemark an ihren Binnengrenzen wieder Checks ein - aus Sorge wegen der Situation an den EU-Außengrenzen oder wegen Bedrohungen der inneren Sicherheit. Diese sechs Länder halten bis heute ihre Kontrollen an den Binnengrenzen aufrecht. Jeder dieser sechs Schengenstaaten hatte zusammengerechnet etwa 3.500 Tage - also nahezu zehn Jahre - Grenzkontrollen im Schengenraum.

Höhepunkt während der Corona-Pandemie

Die Zahl der kontrollierenden Länder erhöhte sich in den folgenden Jahren weiter und erreichte mit dem Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 und Checks in 18 Schengen-Staaten ihren Höhepunkt. Derzeit halten noch elf Schengen-Staaten Kontrollen an den Binnengrenzen aufrecht. Im Folgenden ein Überblick mit Datum, zu dem die Kontrollen auslaufen oder verlängert werden müssen:

Derzeit elf Staaten mit Kontrollen

Österreich: kontrolliert die Grenzen zu Tschechien und Slowakei (bis 15. Oktober) und zu Ungarn und Slowenien (bis 11. November)

Bulgarien: Checks an der Landgrenze zu Rumänien (bis 30. Juni).

Dänemark: Es werden Land- und Seegrenzen zu Deutschland kontrolliert, erweiterbar auf alle Binnengrenzen (bis 11. November)

Frankreich kontrolliert alle Binnengrenzen zu seinen Nachbarländern (bis 31. Oktober)

Deutschland: Checks zu Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Dänemark, Österreich, Schweiz, Tschechien und Polen (bis 15. September)

Italien: kontrolliert die Landgrenze zu Slowenien (bis 18. Juni)

Niederlande: Land- und Luftgrenzen werden zu Belgien und Deutschland kontrolliert (bis 8. Dezember)

Norwegen: kontrolliert Häfen und Fährverbindungen zur Schengenzone (bis 11. November). Norwegen ist nicht Mitglied der Europäischen Union, gehört aber zum Schengenraum.

Slowakei: Die Landgrenzen zu Ungarn und Österreich werden kontrolliert (bis 7. Juli).

Slowenien: Checks zu Kroatien und Ungarn (bis 21. Juni)

Schweden: kontrolliert die Landgrenze zu Dänemark (11. November)