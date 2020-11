Ab morgen, Dienstag, gibt es in Österreichs Schulen keinen Unterricht mehr, sondern nur mehr Notbetreuung.

Die Ankündigung hat viele verärgert. Ab Dienstag gilt aufgrund des Lockdowns für alle Schüler „Distance Learning“, also Fernunterricht, der großteils über das Internet abgehalten wird. Das betrifft über eine Million Schüler in Österreich. Das Bildungsministerium hat mitgeteilt, dass Pflichtschüler weiterhin zur Betreuung in die Schule kommen dürfen und dort auch mittels sogenannter „Lernstationen“ unterstützt werden. Die Eltern müssen dafür nichts Besonderes vorweisen. Zudem wurden bereits mehr als 11.000 Leihgeräte für den Fernunterricht verliehen.

Klagen in Vorbereitung, große Wut bei vielen

SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner fordert jedenfalls offene Schulen: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es grundfalsch ist, Schulen zu schließen.“ Die Regierung sei verantwortlich für den weltweit höchsten Anstieg an Neuinfektionen und hätte seit Monaten Zeit gehabt, Sicherheitskonzepte für Schulen zu entwickeln.

Die SPÖ-Chefin sagte: „Oberstufenschüler, die bereits seit über zwei Wochen im Distance Learning sind, zeigen eine höhere Infektionshäufigkeit als in der Schule.“

Eltern überlegen sich bereits Klagen, sagte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Auch sie ist gegen Schulschließungen und geht davon aus, dass sich Betroffene an den Verfassungsgerichtshof wenden.

Verärgert ist auch die Gewerkschaft, weil die Sonderbetreuungszeit für Eltern nur gilt, wenn eine Schule vollständig schließt – etwa wegen vieler Corona-Infektionen. So sei die Verunsicherung groß.

Folgende Schulregeln gelten ab Dienstag

Fernunterricht: Der Unterricht wird auf Distance Learning umgestellt.

Schularbeiten: Gibt es in dieser Zeit keine. Andere Beurteilung möglich.

Betreuung: An Pflichtschulen werden Schüler ohne Einschränkung betreut.

Masken: Im gesamten Schulgebäude muss Mund-Nasenschutz getragen werden. Volks- und Sonderschüler können ihn in der Klasse abnehmen.

Ende: Am 7. Dezember sollen die Schüler zurück in die Schule kommen.

Kindergarten: Es gibt Betreuung; die Kindergartenpflicht ist aufgehoben.

(bra)