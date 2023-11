Sebastian Kurz: Taxler crasht in seinen BMW X5

Aufregung in der Wiener Innenstadt. Ex-Kanzler Sebastian Kurz war "Unfallopfer" - zumindest sein BMW.

Status schützt nicht vor Blechschaden. Ex-Kanzler Sebastian Kurz stürzte sich Freitagnacht in das Wiener Nachtleben. Doch die Partylaune wurde rasch getrübt.

Crash beim Einparken

Ein Taxifahrer entdeckte eine Parklücke in der Dorotheergasse in der Innenstadt. Das Einpark-Manöver misslang und endete mit eingedepschtem Blech. Der Taxler touchierte mit seiner Limousine den schwarzen BMW X5 hinter ihm. Und genau das macht die Geschichte brisant. Zumindest die Augenzeugen waren aufgeregt.

Kanzler war am Weg zu einer Party

Denn der SUV gehört Ex-Kanzler Kurz, der bereits am Weg zu einem angesagten Club war. Das Vergnügen musste in diesem Fall ein wenig warten. Zunächst wurde ein Unfallbericht ausgefüllt, sogar die Polizei sah sich den Schaden an.

Fix ist: Das Auto war trotz "minimalem" Blechschaden fahrtüchtig, keiner kam zu Schaden. Den Rest werden sich wohl die Versicherungen ausmachen.