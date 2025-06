Selenska und Schmidauer: "First-Ladies-Gipfel" in Wien

In der Wiener Hofburg findet am heutigen Mittwoch ein Gipfeltreffen mit neun First Ladies und First Gentlemen statt.

Als gemeinsame Gastgeberinnen treten Doris Schmidauer, Ehefrau von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, sowie die ukrainische Präsidentenehefrau Olena Selenska auf. Sie haben die First Ladies von Albanien, Armenien, Estland, Finnland und Guatemala sowie den First Gentleman von Slowenien zu der ganztägigen Veranstaltung eingeladen.

Schmidauer und Selenska eröffneten die Veranstaltung am Vormittag gemeinsam mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Als Rednerin war auch die frühere slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová geladen, und zwar in einem Panel zum Thema Geopolitische Entwicklungen am Nachmittag. In drei weiteren Sitzungen des Workshops sollte über die Rolle von Frauen für Frieden und Sicherheit, das Protokoll sowie Public Diplomacy und Soft Power diskutiert werden.

Erster Gipfel außerhalb von Kiew

Armanda Begaj (Albanien), Anna Hakobyan (Armenien), Sirje Karis (Estland), Suzanna Innes-Stub (Finnland), Lucrecia Villanueva (Guatemala), Tamara Vučić (Serbien) und Aleš Musar (Slowenien) werden sich beim "Summit of First Ladies and Gentlemen" unter anderem darüber austauschen, wie ihre jeweiligen Rollen innerstaatlich definiert sind, welche Ressourcen sie haben und welche Hindernisse es für ihre Tätigkeit gibt. Als Vortragende waren etwa der Direktor der Diplomatischen Akademie, Emil Brix, oder Ursula Gamauf-Eberhardt, die Präsidentin der Sommerakademie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), vorgesehen.

Selenska war am Montag mit ihrem Ehemann Wolodymyr Selenskyj nach Wien gekommen. Sie hatte im Jahr 2021 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew den ersten Gipfel von First Ladies und First Gentlemen ausgerichtet, dem im Jahresabstand drei weitere folgten, zuletzt im September 2024. Nun findet der Gipfel erstmals außerhalb der ukrainischen Hauptstadt statt.