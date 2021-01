Silvester-Randale in Favoriten: So reagiert der Innenminister

''Parallelgesellschaften haben in unserem Land nichts verloren'', so Nehammer zu den Ausschreitungen am Reumannplatz.

Wien. In der Silvesternacht versammelten sich mehrere Randalierer am Reumannplatz, in Wien-Favoriten, um Pyros abzufeuern, Auslagenscheiben zu zerstören und Parkbänke und Mitskübel zu beschädigen. Der Mob bewarf die Polizei mit brennenden Gegenständen, als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen. Dann versuchten die Randalierer zu fliehen.

Zwei Verdächtige, ein 16-jähriger und ein 21-jähriger Syrer, wurden aber in einem Haus angehalten. In einer in dem Gebäude befindlichen Wohnung traf die Polizei weitere Personen an, die an den Randalen beteiligt gewesen seien sollen - zwei Österreicherinnen (14 und 15), zwei Iraker (20 und 22) und drei Syrer (23, 27 und 29 Jahre alt). Der 21-Jährige soll im Zuge der Vorfälle mit einem zu einem Rammbock umfunktionierten Mistkübel einen Einbruch bei einem Juwelier versucht haben. Im Gegensatz zu den anderen Verdächtigen blieb er in Polizeigewahrsam. So reagiert der Innenminister

Innenminister Nehammer findet nach den Ausschreitungen in Favoriten klare Worte: "Für solche Aktionen haben wir absolut keine Toleranz. Die Straftaten in der Silvesternacht am Reumannplatz sind ein Zeichen einer tiefen antidemokratischen und unsolidarischen Einstellung. Parallelgesellschaften haben in unserem Land nichts verloren. Die Wiener Polizei wird mit einer großangelegten Schwerpunktaktion gegen die Straftäter und alle die sich beteiligt haben, vorgehen", schreibt Minister Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung.

"Wer sich nicht mit unseren gesellschaftlichen Werten identifizieren kann und versucht diese zu stören, muss mit allen rechtlichen Konsequenzen rechnen", so Nehammer.

"Ich danke den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten für ihr rasches und mutiges Einschreiten trotz der herausfordernden Situation. Durch ihren Einsatz ist es gelungen die Lage unter Kontrolle zu bringen. Dass die Randale auch direkt auf Polizisten losgingen ist absolut inakzeptabel", sagt der Innenminister.

Sicherheitsgipfel mit Vertretern der Stadt Wien

Der zuständige Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl wird in einem Sicherheitsgipfel mit Vertretern der Stadt Wien die sicherheitspolizeiliche Lage besprechen und gemeinsame Ableitungen aus integrations- und sicherheitspolizeilicher Sicht treffen.

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl: "Ab sofort werden uniformierte Sondereinheiten, aber auch Ermittler in zivil schwerpunktmäßig in Wien – Favoriten Kontrollen durchführen. Es braucht hier ein enges Zusammenspiel von uniformierten und zivilen Einsatzkräften."