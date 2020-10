Sollte Austro-Politikerin erschießen: Türkischer Spion verhaftet

Der Geheimdienstmitarbeiter weigerte sich und bat um Polizeischutz.

Dieser Bericht ist hoch-explosiv und zeigt, dass Erdogans Arm bis nach Österreich reicht. Wie die „ New York Times “ berichten, soll ein türkischer Spion den Auftrag erhalten haben, einen kurdisch-österreichischen Politiker zu erschießen. Laut oe24-Informationen handelt es sich dabei um die ehemalige Grünen-Nationalratsabgeordnete Aygül Berivan Aslan.

© APA

Der Geheimdienstmitarbeiter mit dem Namen Feyyaz Ozturk habe dies verweigert und soll dann in einer Polizeistation in Wien um Polizeischutz gebeten haben. Er sagte auch, er sei gezwungen gewesen, falsche Aussagen zu machen, mit denen ein Angestellter des amerikanischen Konsulats in Istanbul verurteilt worden sei.

Spitzelnetzwerk in Österreich

Innenminister Karl Nehammer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme schockiert. „Wenn Erdogan und die Türkei versucht, ein systematisches Spitzelnetzwerk in Österreich zu etablieren, dann muss das Konsequenzen haben. Denn Österreich ist eine gewachsene Demokratie. Und jeder der unsere Grundrechte in Frage stellt oder gar bedroht, muss damit rechnen, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen vorgehen werden. Wir haben eine eigene Sonderkommission eingerichtet, die jedem einzelnen Verdachtsfall konsequent nachgeht und der Staatsanwaltschaft übergibt. Wir dulden es nicht, wenn hier versucht wird unser friedliches Zusammenleben zu gefährden!“

Ähnlich auch Integrationsministerin Susanne Raab: „Ohne aktuelle Ermittlungen kommentieren zu wollen: Der Einfluss der Türkei bis nach Österreich ist längst gefährliche Realität. Wir werden hier in Zukunft nicht nur genauer hinsehen, sondern diesen Einfluss auch abstellen, denn Österreich muss für Erdogans Einfluss völlig tabu sein. Jedweder Eingriff in Österreichs Rechtsstaat ist zu verurteilen und integrationsfeindlich.“