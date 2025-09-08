Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Fenninger, Moser, Parr
© Bluesky / Volkshilfe Österreich

Hilfsorganisationen

Sozialhilfe-Reform: Caritas, Volkshilfe & Diakonie "alarmiert"

08.09.25, 15:09
Teilen

Hilfsorganisationen sehen das soziale Netz in Österreich in Gefahr. Vertreterinnen und Vertreter von Caritas, Diakonie und Volkshilfe beklagten am Montag in einer Pressekonferenz, dass die Sozialhilfe nicht mehr gewisse Mindeststandards für die Betroffenen absichere. 

Politische Debatten etwa zur Ankurbelung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts deuteten auf eine zusätzliche Verschlechterung der Leistungen hin. Es brauche daher eine bundesweit einheitliche Sozialhilfe.

"Die Sozialhilfe sichert nicht mehr das Mindeste", so die Direktorin der Diakonie, Anna-Katharina Moser. Die Maßnahme kenne keine Mindestsätze für die Existenzsicherung, vielmehr schreibe sie Höchstsätze vor und sei somit "nach unten offen". Eine Forderung der Hilfsorganisationen für eine umfassende Reform der Sozialhilfe ist daher, die Leistung bedarfsorientiert und österreichweit einheitlich zu regeln und auch Mindestsätze - etwa an der Armutsgefährdung orientiert - zu definieren.

"Gespräche alarmieren uns wirklich zutiefst" 

Laut Moser wird auch der Anteil der Sozialhilfe in der öffentlichen politischen Debatte völlig überschätzt. Das Budget könne daher nicht mit Einsparungen bei Sozialleistungen saniert werden. Die ganze Debatte ist laut der Diakonie-Direktorin daher "unseriös". "Die Gespräche alarmieren uns wirklich zutiefst", meinte auch Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas. Sie sieht etwa die Kürzung der Familienbeihilfe als "nichts anderes als ein direkter Angriff auf das Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen".

Auswirkungen auf Kinder

Erich Fenninger von der Volkshilfe machte auf die Auswirkungen von Kürzungen auf die Jüngsten aufmerksam. "Armut soll und muss insbesondere bei den Kindern bekämpft werden", betonte er. Es brauche daher eine eigene Kindergrundsicherung, da diese nicht als "Anhängsel ihrer Eltern" betrachtet werden dürften. Fenninger warnte außerdem vor einer weiteren Auswirkung der politischen Debatte: "Wir wollen kein Österreich der Dehumanisierung, wo Menschen als Feindbilder konstruiert werden."

Die drei Hilfsorganisationen wandten sich mit ihren Forderungen vor allem an die Bundesregierung, Maßnahmen wie etwa jene bei der Wiener Mindestsicherung wollten deren Vertreterinnen und Vertreter nicht offen kommentieren. In die politische Debatte sei man derzeit nicht direkt eingebunden, hieß es. Bei einem sei man sich aber sicher, so Parr: "Eine Reform der Sozialhilfe darf nicht zu neuer Armut führen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden