SPÖ: Einbürgerung schon bei Geburt

Die Sozialdemokraten wollen den Weg zur Staatsbürgerschaft erleichtern.

Wien. „Die SPÖ tritt für einen Paradigmenwechsel ein und spricht sich für ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht aus“, so Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser zu den Reformplänen seiner Partei.

Geburtsrecht. 35 % aller Personen, die eingebürgert werden, wurden bereits in Österreich geboren. Geht es nach der SPÖ, sollen diese schon bei der Geburt die Staatsbürgerschaft erhalten. Einzige Bedingung: Ein Elternteil muss davor zumindest fünf Jahre legal in Österreich gelebt haben.

4-Punkte-Plan

Nach sechs Jahren soll man einen Anspruch auf Staatsbürgerschaft haben. Auch die jetzigen Gebühren sollen entfallen und der Test zum Lehrgang werden.