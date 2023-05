SPÖ-Manager Christian Deutsch tritt zurück

Der amtierende Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch wird nach dem Bundesparteitag am Samstag offiziell zurücktreten.

In einer persönlichen Mitteilung kündigte Deutsch seinen Rückzug an und erklärte: "Ich habe entschieden, mich mit Ende des außerordentlichen Bundesparteitags als Bundesgeschäftsführer zurückzuziehen". Die Niederlage von Noch-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in der SPÖ-Mitgliederbefragung hatte praktisch das Aus für Deutsch besiegelt, da beide Gegenkandidaten personelle Änderungen in der Bundesgeschäftsstelle angekündigt hatten. Deutsch kam ihnen jedoch zuvor.

Deutsch bedankt sich bei Unterstützern

Deutsch bedankte sich bei seinen Unterstützern und sagte: "Es war eine spannende und wichtige Aufgabe, die ich mit viel Freude und Sorgfalt wahrgenommen habe. Nach fast vier Jahren in dieser verantwortungsvollen Funktion blicke ich auf bewegte Zeiten zurück". Er betonte die Bedeutung von Unterstützung und Solidarität, besonders in schwierigen Zeiten, und bedankte sich herzlich bei allen, die Pamela Rendi-Wagner und ihn in den letzten Jahren unterstützt und gemeinsam mit ihnen für sozialdemokratische Werte gekämpft haben.

Christian Deutsch war in seiner Rolle als SPÖ-Manager umstritten. Gerade die chaotische Abwicklung der Mitgliederbefragung büßte ihm Sympathien ein. Seit dem Jahr 1983 ist Christian Deutsch in verschiedenen Funktionen für die SPÖ tätig. 2019 übernahm er die Leitung des Nationalratswahlkampfs für die SPÖ und wurde anschließend zum Bundesgeschäftsführer ernannt.