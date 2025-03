Staatssekretär Schellhorn grillt den Henssler

Neos-Politiker gegen TV-Kochkönig im spektakulären Staffelfinale diesen Sonntag im TV.

Es ist ein Staffelfinale der besonderen Art - am Sonntag im TV: Steffens Hensslers Herausforderer, drei Profiköche, wissen nicht was sie zubereiten müssen. Mit dabei ist der österreichische Innereien-Papst Sepp Schellhorn. Kann der den deutschen TV-Kochkönig besiegen und das Koch-Coach-Special auf dem Sender VOX für sich entscheiden?

Schellhorn verrät oe24 Details

Im Gespräch mit oe24 verrät der beliebte Spitzenkoch und jetzige Neos-Staatssekretär für Deregulierung, Sepp Schellhorn, einige Details zur Kochsendung.

Sie wurde bereits im Dezember aufgezeichnet, ist also nicht live. Die Show, die am Sonntag von tausenden Kochfans verfolgt wird, ist vor seiner Zeit als Regierungsmitglied entstanden. "Wundern Sie sich nicht, wenn Sie mich vor Weihnachten nochmals im TV sehen", sagt Schellhorn gegenüber oe24. Denn auch ein Weihnachts-Koch-Special wurde bereits aufgezeichnet.

Für die Sendung gab es für Schellhorn eine Entschädigung, bestätigt er. Über die Höhe schweigt er, aber bei der Sendung sind für bekannte Köche einige tausend Euro üblich, wie es in Berichten dazu heißt. Aktuell mache er bei keinen Koch-Shows mehr mit, seit seinem Gang in die Regierung gab Schellhorn auch die Geschäftsführung seiner Unternehmen ab.

Zu Weihnachten noch einmal

Für Fans des Kochlöffel schwingenden Politikers gilt es also am Sonntag einzuschalten. Und vor Weihnachten dann noch einmal - wenn das Christmas-Special bei "Grill den Henssler" erscheint. Wie gesagt - alles schon aufgezeichnet vor Schellhorns Eintritt in die Regierung.