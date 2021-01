Stefan Hartl wird ab Freitag die Tages-„ZIBs“ moderieren.

Der ORF verstärkt sein Team für die "Zeit im Bild": Der 40-jährige Oberösterreicher Stefan Hartl komplettiert fix das Team der Moderatorinnen und Moderatoren der „ZIB“-Ausgaben in der Früh und um 13.00 Uhr in ORF 2. Zu sehen ist er dabei bereits am Freitag, dem 8. Jänner 2021.

Stefan Hartl: „Die ‚ZIB‘ präsentieren zu dürfen ist eine großartige Sache, dass ich nun fix zum Team gehöre, ehrt mich sehr; ebenso die Chance, in unübersichtlichen Zeiten ein wenig zur journalistischen Einordnung beitragen zu können.“

Stefan Hartl wurde 1980 in Grieskirchen in Oberösterreich geboren. Er studierte nach der Matura Publizistik, Psychologie und Anglistik, danach begann er an der Wirtschaftsuniversität Wien noch das Studium der Volkswirtschaftslehre. Seine ORF-Karriere startete Hartl 2004 als Freier Mitarbeiter, 2006 wechselte er in die „ZIB“-Außenpolitik-Redaktion. 2007 arbeitete er an der Entwicklung der „ZIB 20“ und „ZIB 24“ in ORF 1 mit. In der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 wechselte Stefan Hartl in die Wirtschaftsredaktion, er berichtete in Folge u. a. über den drohenden Zerfall des Euro, die Griechenland-Krise und die Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria – und zuletzt für die „ZIB“ über den BUWOG-Prozess. Wirtschaftsthemen haben Hartl auch immer wieder ins Ausland, etwa nach China, Indien, in die USA oder nach Südafrika geführt, wo er für die „Zeit im Bild“ und die „ZIB 2“ als Reporter unterwegs war.