GR-Wahl: Harte Schlacht um Mürzzuschlag tobt

In zahlreichen steirischen Gemeinden wird es im März so spannend wie noch nie.

Stmk. Die kommende Gemeinderatswahl am 22. März birgt viele Überraschungen. Noch sind die Würfel nicht gefallen, weswegen zahlreiche Parteien um die Gunst der Bevölkerung werben. So auch in Mürzzuschlag. Hier hat die SPÖ bei der GR-Wahl 2015 die Absolute verloren und regiert nun mit den Kommunisten, die dafür das Wohnungsressort bekommen haben. Die FPÖ konnte bei der letzten GR-Wahl weit über 30 Prozent der Stimmen holen, ist aber bei den Landtagswahlen im vergangenen Herbst in Mürzzuschlag mit nur 18,7 Prozent deutlich abgestürzt.

Spannung. Spannend bleibt hier vor allem, ob der Trend der Landtagswahl anhält und die Blauen weiter verlieren und ob der SPÖ eine Überraschung gelingt und sie die Absolute zurückgewinnt.