Graz: Rechnungshof warnt Stadt vor Pleite – Neuwahlen drohen

Droht Graz der finanzielle Kollaps? In einem vertraulichen Schreiben warnt der Stadtrechnungshof vor der Zahlungsunfähigkeit. In weiterer Folge würde das Neuwahlen bedeuten.

Mit drastischen Worten hat sich Stadtrechnungshofdirektor Hans-Georg Windhaber am Montag an die Grazer Koalition aus KPÖ, den Grünen und SPÖ gewandt, berichtet die "Kleine Zeitung". In einem zweiseitigen Schreiben warnt er darin die Stadtregierung vor der Zahlungsunfähigkeit. Angesichts des für 2022/23 beschlossenen wackeligen Doppelbudgets könnte demnach schon im kommenden Jahr die Pleite drohen.

In diesem Fall würde ein Regierungskommissär die Geschäfte im Rathaus übernehmen – die Koalition wäre damit Geschichte und Neuwahlen stünden an.

