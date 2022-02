Störungen befürchtet: Nehammers Schweiz-Besuch ohne Publikum

Corona-Maßnahmen-Gegner hatten Proteste angekündigt wegen Impfpflicht in Österreich.

Zofingen/Wien. Der Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am kommenden Montag in der Schweiz findet ohne Publikum statt. Grund sind Sicherheitsbedenken, nachdem Schweizer Maßnahmen-Gegner Proteste in Zofingen, wo Nehammer vom Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis empfangen wird, angekündigt haben, wie die Stadt am Freitag laut der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Es gebe "ernst zu nehmende Hinweise", dass der offizielle Besuch gestört werden könnte, hieß es demnach in der Mitteilung. Die Entscheidung zur Aussperrung des Publikums trafen Schweizer Sicherheitsbehörden. Das restliche Besuchsprogramm des Bundeskanzlers finde wie geplant statt, sagte eine Sprecherin des Schweizer Außenministeriums der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Details zu den Sicherheitsbedenken nannte sie nicht.

Zu Störaktionen aufgerufen

Ursprünglich war die Bevölkerung beim feierlichen Empfang am Montagvormittag auf dem Niklaus-Thut-Platz im historischen Zentrum der Schweizer Kleinstadt Zofingen im Kanton Aargau von der Stadtregierung ausdrücklich eingeladen worden, wie das "Zofinger Tagblatt" diese Woche berichtet hatte. In den vergangenen Tagen hatten Schweizer Gegner der Corona-Maßnahmen wegen der in Österreich beschlossenen Impfpflicht in sozialen Medien zu Protesten und Störaktionen gegen Nehammer aufgerufen.