Der ehemalige Vizekanzler war an Bord einer Jacht, die vor Kroatien Feuer fing.

Brenzlige Situation am Sonntag vor Kroatien: Wie auf mehreren Videos zu sehen ist, brach auf einer Yacht in der Nähe des Urlaubsortes Biograd ein Brand aus, in Folge kam es auch zu einer Explosion. Insgesamt waren 7 Österreicher an Bord der Jacht – darunter auch der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache und dessen zwei größeren Kinder.

Familienurlaub in Kroatien

„Da bin ich für drei Tage mit meinen zwei großen Kindern in Kroatien mit zwei befreundeten Familien du wir erleben bei der Heimfahrt am Sonntag in der Früh ein Schiffs-Drama", berichtet Strache gegenüber oe24. "Aus dem Maschinenraum sieg Rauch auf, der Kapitän hat sofort versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Zum Glück haben drei Steirer mit ihrem Boot Besatzung und Passagiere in Sicherheit gebracht, bevor das Boot in Flammen aufging und in Folge Explosion stattfanden. Alle Beteiligten sind froh gesund und unverletzt diesen Schock überlebt zu haben“

Die kroatische Küstenwache wurde umgehend alarmiert, traf aber erst nach rund einer Stunde ein und konnte das Schiff nicht mehr retten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, den Österreichern soll vorerst die Ausreise aus Kroatien verweigert worden sein.