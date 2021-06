× Feuer-Drama: Das sagt HC Strache

Der ehemalige Vizekanzler ist dem Boots-Inferno nur knapp entkommen.

"Da bin ich für drei Tage mit meinen zwei großen Kindern in Kroatien mit zwei befreundeten Familien du wir erleben bei der Heimfahrt am Sonntag in der Früh ein Schiffs-Drama", schildert Strache gegenüber oe24 das Jacht-Drama vor der kroatischen Küste.

© Privat ×

"Aus dem Maschinenraum sieg Rauch auf, der Kapitän hat sofort versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Zum Glück haben drei Steirer mit ihrem Boot die Besatzung in Sicherheit gebracht, bevor das Boot in Flammen aufging und in Folge Explosion stattfanden. Alle Beteiligten sind froh gesund und unverletzt diesen Schock überlebt zu haben“

Strache wehrt sich auch über Gerüchte und Berichte, wonach Alkohol im Spiel gewesen sei,