Jetzt ist es offiziell: Mané wechselt zu den Bayern

München. Am Mittwoch um 13.15 Uhr veröffentlichten die Bayern ein Statement, in dem sie den Wechsel des Liverpool-Superstars Sadio Mané (30) verkündeten. "Der FC Bayern hat Sadio Mané vom FC Liverpool verpflichtet. Der 30-jährige Offensivspieler unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025", heißt es darin.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern: "Sadio Mané ist ein Weltstar, der die Strahlkraft des FC Bayern unterstreicht und die Attraktivität der gesamten Bundesliga erhöht. Für solche einzigartigen Fußballer kommen die Fans in die Stadien. Es ist großartig, dass unser Vorstand um Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić einen Spieler wie Sadio Mané für den FC Bayern verpflichten konnte."

Sadio Mane has today completed a permanent move to @FCBayern after six brilliant seasons with the Reds.



He departs as a Liverpool legend ❤️