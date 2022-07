Türkis-Grün legt bei Schul-Kindern drauf

Anstatt 80 Euro bekommen bedürftige Schulkinder nun doch 120 Euro zum Start.

Wien. Die Teuerung trifft vor allem Familien hart - viele bleibt nur wenig Geld für ihre Kinder. Umso größer war die Aufregung, als die Regierung die Schulstartpakete für Sozial-schwächere um 20 Euro kürzte. Nun hat Türkis-Grün sich doch noch dem Wirbel gebeugt:

Schulstart-Plus. Zusätzlich zu den geplanten 80-Euro-Gutscheinen bekommen die Schulkinder zusätzlich flexibel einsetzbare Gutscheine in Höhe von 40 Euro dazu. Das kostet das Sozialministerium rund 2 Millionen Euro - rund 50.000 Kinder bundesweit profitieren.

Höhere Sozialleistungen gehen in Begutachtung

Angepasst. Das verkündete Sozialminister Johannes Rauch in einer PK am Freitag. Im Vordergrund stand für den Grünen allerdings etwas anderes: Er schickte den Gesetzesentwurf zur Anhebung der Sozialleistungen in die Begutachtungsphase. Künftig sollen die wichtigsten Hilfen jährlich an die Inflation angepasst werden.

Meilenstein. Für Rauch „einer der wichtigsten Schritte in der Sozialpolitik seit Jahrzehnten“. Ab nächstem Jahr soll es die Anhebung geben - bis 2026 budgetiert die Regierung dafür rund vier Milliarden Euro ein. Ob das angesichts der hohen Teuerung reichen wird, bleibt abzuwarten. Beschlossen werden soll das Gesetz im Herbst.