U-Ausschuss wieder ohne Milliardäre

Heute wird im U-Ausschuss Christian Pilnacek befragt – Milliardäre sagen wieder ab.

Wien. Am Mittwoch und Donnerstag wären die Milliardäre Heidi Horten und Johann Graf zum zweiten Mal als Auskunftspersonen ins Parlament geladen gewesen. Doch beide erteilten dem Ibiza-U-Ausschuss erneut eine Absage und lieferten ärztliche Atteste. Horten schrieb zudem einen Brief an die Parlamentsdirektion: Darin erklärt die 79-Jährige, dass sie der Ladung auf Empfehlung ihrer Ärzte nicht Folge leisten könne, aber dennoch ihren Beitrag zur Aufklärung leisten wolle. Hortens Spenden an die ÖVP – insgesamt 931.000 Euro – seien demnach mit keinerlei Gegenleistungen verbunden gewesen. Sie stehe zu ihrer Entscheidung von 2018, an die ÖVP zu spenden, die politische Diskussion darum habe sie jedoch sehr nachdenklich gemacht.

Die SPÖ möchte nun eine erneute Ladung beantragen.

Zeuge. Spannend wird der heutige U-Ausschuss-Tag aber auch ohne Milliardärs-Zeugen: Christian Pilnacek, mächtiger Beamter im Justizministerium, sagt aus.