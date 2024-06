× Umfrage-Krimi: Nehammer holt auf

Brisante Umfrage, 99 Tage vor der Wahl. Die FPÖ liegt weiter auf Platz 1 – aber die ÖVP jetzt „nur“ noch 2% dahinter.

Das Rennen um das Kanzleramt wird spannender als noch vor einigen Wochen gedacht. Wie die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte, 17.6.-19.-6) zeigt, rücken FPÖ und ÖVP näher zusammen.

Demnach verliert die FPÖ gegenüber der Vorwoche erneut 1% und kommt jetzt auf 25%. Damit sind die Blauen zwar weiterhin auf Platz 1, der Abstand zur ÖVP wird aber kleiner.

ÖVP holt auf – jetzt „nur“ mehr 2% hinter FPÖ

Die ÖVP kann 1% zulegen und liegt nun mit 23% erstmals seit Monaten wieder auf Platz 2. Spannend: Der 2%-Vorsprung der FPÖ auf die ÖVP ist damit bereits innerhalb der Schwankungsbreite.

Bitter für die SPÖ

Bitter ist die aktuelle Lazarsfeld-Umfrage einmal mehr für die SPÖ: Gegenüber der Vorwoche büßt die SPÖ 2% ein und ist mit nunmehr 22% jetzt nur mehr auf Platz 3. Der Rückstand auf die ÖVP (1%) und die FPÖ (3%) ist jedoch knapp.

Gewessler-Turbo für die Grünen in Umfrage

Umfrage-Gewinner der Woche sind die Grünen, die von Gewesslers Alleingang in Brüssel profitieren und 2% zulegen. Die Öko-Partei zieht damit mit den NEOS gleich – beide kommen jetzt auf 10%. Unverändert sieht es bei den Kleinen aus: Die Bier-Partei schafft es mit 6% in den Nationalrat, die KPÖ würde mit 3% den Einzug hingegen verpassen.

In Kanzler-Frage ist Kickl weiter auf Platz 1

Spannend ist in dieser Woche auch die Kanzlerfrage: In den aktuellen Rohdaten liegt Herbert Kickl mit 20% (+2%) immer noch klar auf Platz 1. Bundeskanzler Karl Nehammer verliert nach dem Koalitionsstreit mit den Grünen hingegen 2% und landet bei 15%. Blamabel ist die Kanzler-Frage von SPÖ-Chef Andreas Babler, der mit 11% (!) schon am Rande der Einstelligkeit schrammt.

Der grüne Vizekanzler Werner Kogler kann vom Gewessler-Turbo leicht profitieren und ist mit (immer noch schwachen) 6% jetzt immerhin gleichstark wie NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und knapp vor Dominic Wlazny, der bei 5% liegt. Brisant: 37% der Befragten wollen keinen der Spitzenkandidaten als Kanzler.

57% sind mit Türkis- Grün unzufrieden

Bei der Zufriedenheit gibt es ein Mega-Minus. Der Koalitionsstreit um Leonore Gewesslers Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz in Brüssel sorgt für ein türkis-grünes Beben: Innerhalb einer Woche büßt die Regierung bei der Zufriedenheit 10 Prozent ein!

57% bewerten die Zusammenarbeit der Regierung bereits als schlecht, 35% sind sogar der Meinung sie sei sehr schlecht.

Dem gegenüber stehen überhaupt nur noch 18%, die die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und Grünen als gut bezeichnen. „Sehr gut“ sagen verschwindend geringe 5%.

Der Koalitionsstreit macht sich auch bei der Vertrauenswürdigkeit von ÖVP und Grünen bemerkbar. Die ÖVP büßt hier gegenüber der Vorwoche 5% ein, 58% halten die Türkisen bereits für nicht vertrauenswürdig. Die Grünen sind sogar für 61% nicht vertrauenswürdig, um 3% schlechter als noch in der Vorwoche.

Auch Kanzler und Vizekanzler bekommen die Rechnung für den Streit serviert: Nehammer ist für 54% mittlerweile nicht vertrauenswürdig. Bei Kogler sagen sogar schon 57%, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Nur noch jeder Fünfte (20%) hat Vertrauen in den Vizekanzler, beim Kanzler sind es 22%.