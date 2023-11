FPÖ stärker als Türkis-Grün

Regierungsparteien kommen nur noch auf 29%

Nächstes Umfrage-Beben: In der aktuellen Sonntagsfragen-Hochrechnung der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 27.-30.10.) legt die FPÖ weiter zu und knackt jetzt schon die 30%-Marke. Damit sind die Blauen klar auf Platz 1, liegen bereits 6% vor der zweitplatzierten SPÖ. Die Babler-Partei stagniert zwar, hat den 2. Platz aber immerhin abgesichert.

© oe24 ×

In Rohdaten kommt ÖVP nur noch auf 20%

Denn die ÖVP ist mit nur 20% abgeschlagen am dritten Platz. Noch schlimmer: In den (nicht hochgerechneten) Rohdaten kommt die ÖVP überhaupt nur noch auf 12%- noch einmal 2% weniger als noch in der Vorwoche. Die FPÖ erreicht in den Rohdaten 23%, die SPÖ kommt auf 17%.

Kickl führt in Kanzler-Frage, Nehammer 2.

Interessant auch die Werte der Kanzlerfrage: 28% würden (hochgerechnet) Herbert Kickl direkt zum Kanzler wählen.

© oe24 ×

Der amtierende Kanzler Karl Nehammer liegt mit 23% immerhin besser als der ÖVP-Parteiwert. SPÖ-Chef Andreas Babler erreicht mit 20% hingegen einen deutlich schlechteren Wert als die SPÖ. Der Babler-Effekt zieht die SPÖ also nach unten.

Keine Zweier-Koalition ohne FPÖ möglich

Die Trümpfe liegen momentan jedenfalls bei FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ohne die FPÖ geht sich keine Zweier-Koalition aus. Die Blauen könnten hingegen sowohl mit

ÖVP als auch SPÖ regieren. ÖVP und SPÖ hätten hingegen nur gemeinsam mit einer dritten Partei eine Mehrheit.

Eine Neuauf lage von Türkis-Grün ist aussichtslos: Die amtierenden Regierungsparteien ÖVP und Grüne kommen gemeinsam nur noch auf 29% - das ist weniger als die FPÖ hat ...

Vertrauensdesaster für ÖVP und Grüne

Noch schlimmer als die Sonntagsfrage sind für die türkis-grüne Regierung die Vertrauenswerte: 57% haben kein Vertrauen mehr in die beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne. Und nur noch 20% sagen, dass sie diesen beiden Parteien vertrauen.

© oe24 ×

Weniger Vertrauen hat nur noch die stark polarisierende FPÖ: 61% sind der Meinung, die FPÖ ist nicht vertrauenswürdig. Aber immerhin 23% halten die Blauen für vertrauenswürdig.

Auch sonst ist das Zeugnis für die Regierung verheerend: 53% sind der Meinung, dass Türkis-Grün schlecht zusammenarbeiten.